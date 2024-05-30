الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة مديري العموم الجدد بجامعة المنوفية

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة اختيار مديري العموم الجدد وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالباري للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور صلاح الدين إسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها سابقا، والتي تم خلالها مناقشة خطة التطوير المقترحة التي قدمها كل متقدم في الملف الخاص به، وتوضيح آلية تنفيذها، ورؤيته الخاصة لتطوير العمل في الإدارة المتقدم لها.

وأوضح رئيس الجامعة أن النتيجة أسفرت عن ندب وائل محمد عبد التواب شاهين مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا للعمل مديرًا عامًا لمكتب أمين عام الجامعة، وتكليف كل من: خالد عبدالفتاح شعبان مديرًا عامًا للمشروعات البيئية، ومحمد محمد أبو سكينة مديرًا عامًا للشئون الإدارية، ومحمد فكرى زيدان مديرًا عامًا للدراسات العليا والبحوث، وقيام وائل مصطفى خلوصى، بعمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة لمديري العموم الجدد، متمنيًا لكل منهم التوفيق فى مكان عمله الجديد لاستكمال مسيرة العمل ضمن فريق الجهاز الإداري المتميز على مستوى الجامعات ودوره المهم والأساسي في تنفيذ خطة واستراتيجية الجامعة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية اختيار مديرى العموم انتهاء اللجنة العليا نواب رئيس الجامعة

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