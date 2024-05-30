الدفاع المدنى: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى الفالوجا بمخيم جباليا

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ونعمل على انتشال الشهداء والمصابين.

استشهاد عدد كبير من المواطنين بعد تدمير الاحتلال مئات المنازل فى مخيم جباليا

وتابع، في مداخله هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال دمر بشكل كامل مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين، مؤكدًا: إننا نتلقى بلاغات عن نشوب حرائق في عدد كبير من مراكز الإيواء لعدم توافر الوقود واعتماد المواطنين على الأدوات البدائية.

وأشار إلى أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات اللازمة لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن معظم من طلبوا الإغاثة فارقوا الحياة الآن، ومن المؤسف تكرار ذلك المشهد في أغلب المناطق التي تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن "الاحتلال يمنع إدخال المواد الأساسية للحياة في الجانب الشمالي من قطاع غزة، وما يدخل الآن هو الطحين والمعلبات فقط لا غير، وممنوع عن الشمالي الخضروات والفواكة وحليب الأطفال، لذلك نحن على وشك مجاعة تتكرر في مناطق شمال قطاع غزة".