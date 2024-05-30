الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى الفالوجا بمخيم جباليا

شهداء غزة
شهداء غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ونعمل على انتشال الشهداء والمصابين.

استشهاد عدد كبير من المواطنين بعد تدمير الاحتلال مئات المنازل فى مخيم جباليا

وتابع، في مداخله هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال دمر بشكل كامل مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين، مؤكدًا: إننا نتلقى بلاغات عن نشوب حرائق في عدد كبير من مراكز الإيواء لعدم توافر الوقود واعتماد المواطنين على الأدوات البدائية.

وأشار إلى أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات اللازمة لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن معظم من طلبوا الإغاثة فارقوا الحياة الآن، ومن المؤسف تكرار ذلك المشهد في أغلب المناطق التي تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن "الاحتلال يمنع إدخال المواد الأساسية للحياة في الجانب الشمالي من قطاع غزة، وما يدخل الآن هو الطحين والمعلبات فقط لا غير، وممنوع عن الشمالي الخضروات والفواكة وحليب الأطفال، لذلك نحن على وشك مجاعة تتكرر في مناطق شمال قطاع غزة".

مخيم جباليا منطقة الفالوجا فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

"أونروا" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفيها

الصين تعلن بناء 10 مختبرات بـ5 مجالات مختلفة مع الجانب العربى

10 % من المطلوبين للخدمة العسكرية فى إسرائيل يهربون من التجنيد

الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح منتدى التعاون العربى الصينى (صور)

"الدفاع الروسية": إسقاط 8 صواريخ أمريكية و8 مسيرات أوكرانية فوق البحرين الأسود وآزوف

مع استنزاف السكان المواد الغذائية.. مكتب الإعلام الفلسطينى: بدء عودة المجاعة لغزة

الصين تتبرع بـ3 ملايين دولار لـ"أونروا" لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال ينسحب من جباليا مخلفًا دمارًا كبيرًا فى المخيم

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة في غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة