محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمديرية الطب البيطرى

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مديرية الطب البيطري؛ للوقوف على انتظام سير العمل، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها المديرية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، خلال زيارته، على تقديم كل سبل الدعم وتذليل المعوقات أمام تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو المجتمع المدني، فضلًا عن الندوات التوعوية لصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، ورفع العبء عن كاهل المربين، وزيادة الوعي البيطري لديهم من خلال حملات التوعية والإرشاد، فضلًا عن الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية.

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واستمع المحافظ، خلال زيارته، إلى عرض تقديمي تضمن أبرز أنشطة مديرية الطب البيطري، خاصة القوافل البيطرية والحملات الخاصة بمراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ودعم الثروة الحيوانية، وتفقد المحافظ الإدارات المختلفة بالمديرية، وتابع سير العمل بها، كما التقى عددًا من الأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

وشدد المحافظ على ضرورة شن الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية الوقوف على جاهزية المجازر بنطاق المحافظة، ومنع الذبح خارجها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجَّه محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات الخاصة بمراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ودعم الثروة الحيوانية.