الإحصاء: 22% انخفاضًا فى أعداد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة خلال 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين اكتســبوا صـفــة المهاجـر إلى نحو 247 مـهاجرًا عـام 2023 (34 مهاجرًا و213 مهاجرًا اكتسبوا صفة المهاجر) مقابل 317 مهاجــرًا عـام 2022 بانخفاض قدره 22.1%.

أعداد المصريين المهاجرين

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 247 مهاجرًا (218 مهـاجـرا أصليا بنســبة 88.3%، 29 مرافقا بنسبة 11.7%) عام 2023، حيث بلغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 220 من الذكور بنـسبة 89.1%، فيما بلغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 27 من الإنــاث بنسبة 10.9%.

تأتي إيطاليا فى المرتبـة الأولـى حيث بلغ 83 مهاجرا بنسبة 33.6%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 61 مهاجــرًا بنسبــة 24.7%، ثــم كنــدا بعـــدد 59 مهاجرًا بنسبة 23.9% من إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2023.

اكتساب صفة مهاجر

بلـــغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (35- 40 سنة) 53 مهاجــرًا بنسبـة 21.5%.

يأتى الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر فـى سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر)، حيث بلغ 130 مهاجرًا بنسبة 54.9%.

استحوذت فئة الإخصائيين (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الأكبر، حيث بلغ 103 مهاجرين بنسبة 44.4% من إجمالي أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

وبلغ عدد المصريين الــذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4418 مصريا عـام 2023 مقابـل 3498 مصريا عـــام 2022 بنسبــة زيادة قدرهـا 26.3% (2921 مصريا حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مـــع الاحتفـــــاظ بالجنســـية المــصريـة بنـسبــــة 66%، بينما 1497 حصــــلوا عـــلى إذن بالتجنس مــع عدم الاحتفـاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 34%).