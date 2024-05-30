إصابة مواطن بطلق ناري في مشاجرة بالقناطر الخيرية

وقعت مشاجرة في منطقة أبوالغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في القليوبية، أسفرت عن إصابة مواطن بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية للعلاج.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مصاب بطلق ناري في مشاجرة بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المصاب "أ. ف" بسبب طلق ناري في القدم اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.