الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الصيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن حرب غزة

الزعيم الصيني شي
الزعيم الصيني شي جين بينج

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى عقد مؤتمر سلام بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وأكد مجددا دعم بكين لحل الدولتين لحل أزمة غزة.

تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير مما أدى إلى معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير

وقال، خلال منتدى التعاون بين الصين والدول العربية اليوم الخميس، إنه "منذ أكتوبر الماضي، تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، مما أدى إلى معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية. يجب ألا تغيب العدالة إلى الأبد".

وأكد شي مجددًا أن الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وأنها "تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام أكثر اتساعًا وموثوقية وفعالية"، حسبما نقلت شبكة سي إن إن.

دعم الأزمة الإنسانية في غزة بأكثر من 70 مليون دولار

وقال شي: إن "الصين ستقدم أيضًا 500 مليون يوان (70 مليون دولار) إضافية للأزمة الإنسانية في غزة ولدعم إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، ليصل إجمالي المساعدات الصينية إلى 600 مليون يوان (84 مليون دولار)".

وقال شي أيضًا: "إن بلاده ستتبرع كذلك بمبلغ 3 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم مساعداتها الإنسانية الطارئة لغزة".

يشارك في المنتدى نحو عشرين وفدًا من الدول العربية في بكين، إلى جانب قادة مصر والبحرين وتونس والإمارات العربية المتحدة ، في إشارة إلى تعزيز الصين لعلاقاتها في الشرق الأوسط وجهودها الرامية إلى تنصيب نفسها كوسيط سلام في الصراع الحالي.

وقال شي للوفود المشاركة: "سنواصل العمل مع أصدقائنا العرب للمضي قدمًا بروح الصداقة الصينية العربية وبناء مستقبل أفضل معًا وجعل الطريق مشمسًا نحو مجتمع صيني عربي بمستقبل مشترك".

شي جين بينج عقد مؤتمر سلام الحرب إسرائيل حل الدولتين غزة

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