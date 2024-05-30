الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة اصطدام سيارة بشخص أمام الحديقة الدولية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عن حقيقة اصطدام سيارة بشخص أمام الحديقة الدولية. 

حقيقة اصطدام سيارة بشخص أمام الحديقة الدولية 

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيام 3 أشخاص، مستقلين سيارة "تحت تأثير المواد الكحولية"، بالاصطدام بنجله أمام الحديقة الدولية بالقاهرة، وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بأنه أثناء سير سيارة قيادة طالب، مقيم بالقاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بالمعني بالشكوى أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، محدثًا به بعض الإصابات، وتم ضبط السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

ولم يسفر الفحص عن وجود أشخاص آخرين رفقة قائد السيارة، أو وجود مواد كحولية بالسيارة، أو تعاطي قائدها تلك المواد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة الجنايات حكم التحريات وزارة الداخلية النيابة العامة امن القاهرة الحديقة الدولية

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