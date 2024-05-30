العثور على سيدة من ذوى الهمم "تائهة" فى حلوان

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة تائهة في أحد شوارع منطقة حلوان.

العثور على سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة تائهة بحلوان

تعود الواقعة بالنسبة لما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليق تضمن تغيب سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، مُقيمة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2024 تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من "ناشر الخبر" بتغيب شقيقة والده عن منزلها ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفى وقت لاحق، أبلغ بالعثور على المتغيبة وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك عقب ورود اتصال هاتفي له من أحد الأشخاص بعثوره على المتغيبة وقيامه باصطحابها لمسكنها دون حدوث أى إصابات لها.