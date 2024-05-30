الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورة تدريبية حول التطوع الرقمي بمركز شباب الشوحط في شمال سيناء

مركز شباب الشوحط
مركز شباب الشوحط

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية، فعاليات دورة تدريبية حول التطوع الرقمي ونشر ثقافة العمل التطوعي لأندية التطوع بمركز شباب الشوحط التابع لإدارة شباب رمانة للشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع والعمل بين الشباب، تهدف الدورة إلي تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات.

وتناول عمار صلاح المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة خلال التدريب،  تعريف التطوع، ماهية الرقمنة، وأهميتها بالنسبه للفرد والمجتمع، دوافع العمل التطوعي، أهداف التطوع الرقمى واشكاله المختلفه،فوائد العمل التطوعي، أهم الأسباب للتطوع، وشارك بالدورة 20 شابًا وفتاة من أعضاء نادي التطوع بالمركز.

وأشار إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أهمية العمل التطوعي والذي يساعد على تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.

وحث محمود الشريف، مدير إدارة تنمية الشباب، على أهمية العمل التطوعي والذي يساعد فس الحد من السلوك المنحرف وخاصة لدى الشباب والعمل على سد الثغرة في مجال الخدمات الاجتماعية تحت إشراف هناء الشريف منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة، محمد عبدالقادر، مدير إدارة شباب رمانة.

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وزارة الشباب والرياضة إلادارة العامة للبرامج التطوعية التطوع الرقمي ثقافة العمل التطوعي مركز شباب الشوحط محافظة شمال سيناء

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