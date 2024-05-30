"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى وفاة مديحة يسرى

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة يسري، الذي يحل اليوم الخميس 30 مايو، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الفني الحديث



وأعدَّ المركز القومي للمسرح، بوسترًا خاصًا؛ احتفالًا بعيد ميلاد الرائعة الكبيرة، التي أصبحت أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الفني الحديث بأعمالها المميزة والمعبرة عن نجاحات المرأة المصرية.

من هي مديحة يسري؟

مثلت مديحة يسري أمام عمالقة الغناء والتمثيل على رأسهم محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، وشكلت مع محمد فوزى "دويتو" خاصًا، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، وظهرت في أدوار البطولة والابنة والحبيبة، واستمرت في التمثيل وتقديم الأعمال الفنية حتى تقدم بها العمر فقامت بالأدوار التى تناسبها.

قدمت مديحة يسرى خلال مشوارها الفنى أكثر من ثمانين فيلمًا منها لحن الخلود، إنى راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية، آه من الرجالة، ابن الحداد، الأفوكاتو مديحة، بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابى" عام 1994، أمام الفنان عادل إمام.