الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الأهلى يطلق خدمة إضافة الحوالات الواردة من الخارج لعملاء البنوك لحظيًا

البنك الأهلى
البنك الأهلى

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أحدث خدماته وهي إتاحة استقبال الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج لصالح حسابات العملاء بالجهاز المصرفي في مصر لحظيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية من خلال شبكة الوكلاء والمراسلين لدى البنك.

وصرح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن هذه الخدمة الجديدة تأتي استمرارا لريادة البنك وسعيه الدائم في تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكل عملاء الجهاز المصرفي خارج وداخل مصر، ودعم الوعي المصرفي والتحول الرقمي وتوجيه المجتمع الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، تعزيزا لاستراتيجية الشمول المالي، وإيمانا بدوره الاستراتيجي في نمو الاقتصاد المصري، مضيفا أن استحداث خدمة إضافة الحوالات الواردة لحظيا تستهدف التوسع في تقديم خدمة التحويلات الواردة من الخارج بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة تنافسية، مشيرا إلى أن التحويلات الواردة من الخارج تلعب دورا كبيرا ليس فقط في الاقتصاد الوطني بل تعمل على انتعاش الاقتصاد العالمي ككل، وذلك من خلال تقديم خدمات أساسية للعملاء خارج مصر في جميع أنحاء العالم، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها من دور أساسي وفعال في تواصل العملاء وتمكين المجتمعات وتوسيع نطاق الموارد المالية حول العالم.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن هذه الخدمة تعكس سعي البنك الدائم في إتاحة عدة طرق في مجال التحويلات الالكترونية الواردة، وزيادة التدفق النقدي الأجنبي عبر التحويلات الواردة من الخارج، حيث تتيح هذه الخدمة استقبال الحوالات الواردة من خلال الوكلاء والبنوك داخل الشبكة الخاصة بمراسلي البنك علي سبيل المثال مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودى وبنك البلاد بالسعودية – شركة الأنصاري للصرافة وشركة الفردان للصرافة  بدولة الإمارات – شركة الملا للصرافة وشركة المزيني للصرافة بدولة الكويت وغيرها من شبكة الوكلاء والمراسلين، وإرسال تلك التحويلات إلى البنك الأهلي المصري لصرفها لأكبر عدد من عملاء البنك أو غير العملاء، مضيفا أن الخدمة الجديدة تعمل على تعزيز تجربة عملاء البنك الأهلي المصري وتوفير لهم تكلفة أقل مقارنة بالعروض المماثلة المتوفرة في السوق مع معالجة أي ثغرات أخرى تعرقل عملية التحويلات الواردة من قبل، بالإضافة إلى تحويل الأموال بعدة طرق تتجاوز القنوات المعتادة وذلك لتلبية كل شرائح المجتمع خارج وداخل مصر.

ومن جانبها أوضحت إنجي حراز، مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أنه يمكن للعملاء من خلال تلك الخدمة إمكانية إضافة الحوالة الإلكترونية التي ترد من الخارج بالعملة المحلية لصالح أي حساب بنكي أو بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية لعملاء الجهاز المصرفي بجميع البنوك المحلية العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمشتركة في "شبكة المدفوعات اللحظية".

كما توفر الخدمة الجديدة الاستفادة أيضا من أفضل الأسعار المطبقة وخدمات متابعة التحويلات لحظيًا من خلال زيارة موقع البنك، مضيفة أن تلك الخدمة ستمنح نفس الميزة المقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري من حيث امكانية سحب تلك التحويلات من خلال ماكينات ATM لتلك البنوك المحلية في أي وقت على مدار 24 ساعة، إضافة إلى إتاحة نفس الميزة لجميع المحافظ الإلكترونية.

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