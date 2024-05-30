الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفيها

جيش الاحتلال بجوار
جيش الاحتلال بجوار مقر أونروا بغزة

دعا فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة بشكل عاجل.

حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفى "أونروا" يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي "أونروا" يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل، حيث يعتبر الهجمات على موظفي الوكالة في غزة تعبر عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة.

وتابع "لازاريني" أن المزاعم الإسرائيلية بالتواطؤ مع حماس جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض، لافتًا إلى أن المسئولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب بل يقومون أيضا بنزع الشرعية عن أونروا.

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