تجديد حبس فنى أسنان انتحل صفة طبيب فى القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، اليوم الخميس، حبس فني أسنان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب في القاهرة.

استمرار حبس فنى أسنان انتحل صفة طبيب فى القاهرة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث انتحل صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة، وممارسته المهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها، واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذلك قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورة"، وعدد من الأوراق المستخدمة في أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة المستخدمين في نشاطه.