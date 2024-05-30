الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 410 آلاف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن استلام 410 آلاف طن من محصول القمح من مزارع المحافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تفاصيل التوريدات

داخل المحافظة: تم توريد 104 آلاف و861 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة (40 و499 طنًا) وصومعة شرق العوينات (59 ألفًا و179 طنًا) وشون البنك الزراعي (414 طنًا) والتقاوي (4 و766 طنًا).

خارج المحافظة: تم توريد 305 آلاف و263 طنًا، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (154 ألفًا و429 طنًا) ومطاحن مصر العليا (59 ألفًا و436 طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (79 ألفًا و816 طنًا) والتقاوي (11 ألفًا و580 طنًا).

وأكد وكيل وزارة الزراعة، بالمحافظة أن الدولة نجحت في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادي الجديد، في زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين في مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن صوامع الغلال ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد يواصلان استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تضم المحافظة 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبًا للفدان.

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد استلام 410 ألف طن محصول القمح جهود الدولة تحقيق الأمن الغذائي تعزيز الاكتفاء الذاتي زراعة محاصيل استراتيجية صوامع غلال

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