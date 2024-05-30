"خناقة" مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الثامن فى المرج

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن بعقار سكني في المرج.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ بوصول فتاة متوفاة إلى أحد المستشفيات في المرج.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين أن المتوفاة تمر بأزمة نفسية بعد نشوب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها، وعلى إثر ذلك قفزت من الطابق الثامن بالعقار الذي تسكنه ما أدى إلى مصرعها.

وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنه تبين وفاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.