مع الأجواء الربيعية.. رايات صفراء وحمراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد الإسكندرية أجواء ربيعية منعشة على شواطئها بمختلف القطاعات الشرقي والغربي، مع طقس متميز لمحبي عروس البحر المتوسط في الأجواء الربيعية.

وسجلت درجات الحرارة اليوم، وفق هيئة الأرصاد الجوية، 28 درجة للعظمى و19 للصغرى، مع استمرار انكسار الموجة الحارة في الإسكندرية.

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقي، كما رفعت الرايات الحمراء بشواطئ بالقطاع الغربي، مع استقرار حالة البحر وتوسط ارتفاع الأمواج.

تعليمات الإنقاذ

وأكدت صيانة أبراج المراقبة واستكمال عمالة الشاطئ، مع استمرار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة الإنقاذ، والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين في أماكنهم، وكذلك الخط العائم الذي يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات التي تستخدم في مراقبة الشاطئ، وضمن منظومة الإنقاذ جاهزية وحدات الإسعاف.

مخالفة دفع الإكرامية

وأوصت "السياحة والمصايف" المصطافين: "خليل إيجابي.. واتمسك بحقك"، وذلك بعدم السماح بفرض إكراميات أو أموال غير مستحقة الدفع خارج سعر التذكرة الرسمي، والذي يشمل كل خدمات الشاطئ، وعلى المصطافين التعاون مع عمال الشاطئ وعدم إلقاء القمامة أو فضلات المأكولات على البحر ورمال الشاطئ.

أرقام الشكاوى

وطالبت "السياحة والمصايف" بالتواصل على أرقام الشكاوى للتدخل الفوري حال التعرض لأي مشكلة أو ابتزاز:

01270746490 - 01289252668

01270477199 - 01119555946

