الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

أسامة الأزهري: المجالس العلمية الوسطية تحمي الطلاب من الأفكار المنحرفة

د. أسامة الأزهرى...مستشار
د. أسامة الأزهرى...مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور أسامة الأزهري، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المجالس العلمية الوسطية التي تكون تحت إشراف الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية المعتمدة، والتي تتحدث عن السنة النبوية الشريفة مهمة جدًا لطلاب العلم، فهى تحميهم من الأفكار المنحرفة.

وتحدث الأزهري عن مناهج العلم، وتراكم المعرفة لدى أجيال علماء الإسلام، جيلا من وراء جيل، بطريقة نقدية دقيقة ومحكمة، تحافظ على جوهر الدين ومناهجه، وتحميه من التحريف والتلاعب بالفهم، وتضمن سريان الكلام النبوي والسنة النبوية وأحكام الشريعة بطريقة مسلسلة نقدية منهجية محكمة مع الإشارة إلى الأئمة المجددين ومناهجهم العلمية في استنباط العلوم الشرعية كالإمام المجدد العز بن عبد السلام والامام المجدد تقي الدين بن دقيق العيد والإمام المجتهد المجدد تاج الدين السبكي والإمام المجدد جلال الدين السيوطي والإمام ابن سيد الناس مؤلف الكتاب الذي يقرأ في المجلس (نور العيون، في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم).

وتطرق الأزهري إلى الحديث عن القضية الفلسطينية داعيا المولي سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا فى غزة، وأن يثبت أقدامهم، وأن يشفي مصابيهم، ويرحم شهداءهم، مؤكدا أن مصر بشعبها وقيادتها تقف مع الشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته العادلة بكل قوة، وذلك من خلال تقديم كل العون والمساندة.

أسامة الأزهري: إسرائيل تمارس الإرهاب والمجازر ضد أشقائنا في غزة.. ومصر هي الداعم الأكبر لفلسطين

الجدير بالذكر، أنه نظم مساء أمس، فعاليات الندوة العلمية بالبيت المحمدى حول "السنة النبوية" بمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهروالصوفية، حيث نظم البيت المحمدي فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس) بحضور الأستاذ دكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ دكتور أسامة السيد الأزهري المستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.

وأقيم المجلس برعاية  الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من العلماء وأساتذة الجامعات.

أسامة الأزهري المجالس العملية الوسطية تحمي الطلاب

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