بنسبة نجاح 87.5%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5%.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه ستتم إتاحتها لجميع الطلاب خلال الدقائق القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وتتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، فور اعتمادها من المحافظ، عبر الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية.

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.



وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ضوابط عمليات التصحيح

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن ضوابط عمليات التصحيح للشهادة الإعدادية، وجاءت كالتالي:

-لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح، شريطة توفر العدد الكافى من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسئولًا عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.

-المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح.

_عند إكتشاف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف تتم إعادة تصحيحه.

-مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به، ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

-توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

-التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

-يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيًا، ثم تفقد الدرجة المعطاة.

-فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لا بد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

-فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

-فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرًا)، فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

-عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ، ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

-تقدير المسودات وإعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.

-يراعى تقدير الإجابات المشطوبة، والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

-الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقمًا والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

-ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

-على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

-تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة (تستحق أو لا تستحق).