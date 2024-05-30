مسلسل "جودر" فى ندوة لاتحاد كتاب مصر.. الأحد المقبل

تقيم اللجنة الثقافية لاتحاد كتاب مصر تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، ندوة الأحد القادم الموافق، في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك عن "مسلسل جودر المصري".

أنور عبدالمغيث يناقش الندوة

واختارت اللجنة الكاتب أنور عبدالمغيث ليتحدث عن الأدب وسحر ألف ليلة وليلة.

تنظم الندوة اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، كل من منى ماهر وفتحي سليمان ومحمد عبدالعال وشريف العصفوري وعصام الدين جاد.

أبطال مسلسل "جودر"



يشارك في "جودر" نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم ياسر جلال من بينهم: نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، طارق النهري، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.