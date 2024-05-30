بعد شائعة انفصالهما.. حب هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بدأ بمكالمة 4 ساعات

تصدر الثنائي الفنانة هنادي مهنا والنجم أحمد خالد صالح، ترند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء انفصالهما.

أثارت أنباء انفصال الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، اهتمام الكثير من المتابعين لمعرفة حقيقة انفصالهما، بعد أن حذفت "هنادي مهنا" صورهما من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الأمر الذي أثار حيرة الجمهور والمتابعين.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من رواد السوشيال ميديا بمعرفة حقيقة انفصال الفنانة هنادي مهنا والنجم أحمد خالد صالح، يرصد موقع “الدستور” لعشاق ومتابعي أخبار النجوم القصة الكاملة حول انفصالهما، في السطور التالية.

قصة حب هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بدأت القصة في أثناء تصوير هنادي مهنا لأحد مسلسلاتها، بينما كان أحمد خالد صالح يصور في موقع آخر أحد أفلامه، فالتقيا وراحا يتكلمان هاتفيا في مكالمة امتدت لأربع ساعات تقريبا، شعر خلالها كل منهما بحاجة مختلفة ووجدا نفسيهما يتقربان من بعضهما أكثر، وتقول هنادي مهنا إنه بعد هذه المكالمة شعرت برغبة في محادثته كل يوم، أما خالد صالح فشعر بأشياء مشتركة كثيرة تجمعه بها، كما صرح أكثر من مرة في لقاءاته.

قصة حب هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وبعد أن تطورت العلاقة بينهما، استغل صالح وجودهما مع الأصدقاء في أحد الأماكن ليصارح هنادي بحبه لها، الأمر الذي فاجأها كثيرًا وفرحت لدرجة أنها ذهبت إلى التصوير وهي مليئة بالطاقة والحب كما تقول.

حقيقة انفصال الفنانة هنادي مهنا والنجم أحمد خالد صالح

وعلق النجم أحمد خالد صالح على شائعة انفصاله من الفنانة هنادي مهنا، في تصريحات صحفية له "أنه لا حقيقة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال: "اعتدنا شائعات انفصالنا أنا وهنادي، وأصبحنا لا نهتم بها، حيث وجدنا أن التجاهل أفضل حل لتلك الأزمات، وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة".