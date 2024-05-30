الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة مكتب المحامين.. كواليس اجتماع "رجال سامح عاشور" في فندق مصر الجديدة

سامح عاشور
سامح عاشور

كشفت مصادر بنقابة المحامين كواليس الاجتماع الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النقابة من قائمة النقيب الأسبق سامح عاشور.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الاجتماع تم في فندق بمصر الجديدة لمجموعة من ١٠ أعضاء، هم مجدي سخي وعيسى أبو عيسى ومحسن لطفي وإبراهيم فؤاد ومحمد عيسى ومحمد هيبة وأحمد الضبع وأحمد حسان وحسام سعيد وممدوح عبد العال".

أضافت: “تداولت المجموعة في الشأن النقابي وناقشت عدة أمور من بينها هيئة المكتب واتفقت على مقابلة النقيب العام وعرض كل الأمور النقابية محل الخلاف للمناقشة”.

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نقابة المحامين تُصدر بيانًا جديدًا بشأن فتح باب القيد

ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين 
 

فيما عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا بأنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال عبدالحليم علام، إن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.

ونفى نقيب المحامين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضوابط القيد الجديدة واشتراط دبلومة يحصل عليها المحامي للقيد بالنقابة، قائلا: "قانون المحاماة الأخير اشترط حصول المحامي على الأكاديمية لمدة سنتين وعطلنا النص حرصًا على مصلحة المحامين، ولن نضع شروطًا تعجيزية للالتحاق بمهنة المحاماة، فنحن مؤمنين بأن الفكر أهم من المقدرة المالية". 

أكد أن نقابة المحامين عريقة ولها تاريخ طويل منذ عام 1912، منوهًا أن عدد المحامين في مصر يبلغ 500 ألف محامي وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مضيفًا: "في شهر الانتخابات فقط تقدم للقيد بالنقابة ما يقارب 9 آلاف محام في حين أن الجمعية العمومية لمحامي الكويت تبلغ 3 آلاف محام فقط".

وأشار نقيب المحامين إلى أن مدونة السلوك المهني أفضل النصوص الموجودة في قانون المحاماة والتي يجب تفعيلها لأنه من أمن العقاب أساء الأدب، ولا ينبغي أن تكون مؤسسة بقدر وقيمة نقابة المحامين لا يوجد بها عقاب لأعضائها، مشيرًا إلى أن إساءة الأدب والتطاول ليسوا من الكبرياء، ولكن الحفاظ على القيمة والمبدأ والثوابت هو قمة الرقي والكبرياء.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملائه ويقدر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنا من الآخرين فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته.

واختتم كلمته: “لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك”.
 

نقابة المحامين النقيب الأسبق سامح عاشور مجدي سخي عبدالحليم علام

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نقابة المحامين تُصدر بيانًا جديدًا بشأن فتح باب القيد

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