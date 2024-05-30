"المؤتمر": البيان المصري-الصيني يعكس توافق البلدين في جميع القضايا

قال الربان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية، بمثابة تأكيد على نجاح القمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن هذه القمة تأتي في توقيت حاسم، ويعكس البيان المشترك التوافق الكبير بين مصر والصين في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.

دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار

أشار وليد جودة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم بشكل كبير في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدول.

أكد الأمين المساعد لحزب المؤتمر أن التعاون المصري الصيني يشكل نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تسعى كل من القاهرة وبكين إلى تحقيق المنافع المشتركة والنمو المتبادل".

تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية

أشاد الربان وليد جودة، بالجهود المبذولة من قبل القيادتين لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار والتجارة.

لفت الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن عقد قمة عربية صينية في مصر ستكون خطوة محورية لتعزيز التعاون العربي الصيني على كافة المستويات.

واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالإشادة بالرؤية الحكيمة للرئيس السيسي والقيادة الصينية في دفع عجلة التعاون الثنائي والإقليمي، معبرًا عن ثقته بأن الشراكة المصرية الصينية ستظل قوية ومستدامة، مما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين دولتي مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.