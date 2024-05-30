الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يستفسر عن لائحة ومكافآت كأس الإنتركونتيننتال ومونديال 2025

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن فتح مسئولو النادي الأهلي باب الاتصالات مباشرة مع نظراؤهم في لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الاستفسار عن كأس الإنتركونتيننتال التي تقام في ديسمبر المقبل بمشاركة أبطال القارات، فضلا عن مونديال الأندية 2025 الذي سيُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف محمد الليثي، خلال تقديمة برنامج “10 و10 مع محمد الليثى” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، على موجات 93.7 قائلا: "يرغب مسئولو الأهلي في الوقوف على تفاصيل البطولتين ونظام المشاركة فيهما وكذلك الجوائز المالية فيهما، لا سيما أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر تقارير حول مكافآت مالية ضخمة لمونديال الأندية 2025". 

ويشارك الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال، بعدما توّج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة على حساب الترجي التونسي، كما سيُشارك في مونديال 2025 بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا نسختى 2021 و2022.

الأهلى يعاقب بيرسى تاو لاعتراضه على الجهاز الفنى 

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولربالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة، على توقيع عقوبة مالية علي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، بسب ما بدر منه أثناء استبداله في الشوط الثاني.

أكد المصدر أن تصوير بيرسي تاو أثناء حديثه بشكل غير لائق مع الجهاز المعاون وخالد بيبو مدير الكرة على استبداله أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا تسبب فى توقيع العقوبة عليه.

وأضاف المصدر أن هناك قرار سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تغريم بيرسي تاو لاعب الفريق بسبب اعتراضه بشكل غير لائق.

أكد أن بيرسي تاو اعتذر داخل غرفة خلع الملابس على هامش الاحتفال بالميدالية، ولكن مدير الكرة قرر تطبيق اللائحة على اللاعب حتي لايتكرر أي تصرف من اللاعبين في الفترة المقبلة.

الاهلى فيفا كأس الإنتركونتيننتال كأس العالم للأندية مونديال الأندية 2025

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