أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

ينشر “الدستور”، أسماء العشر الأوائل للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بعد أن تم اعتمدها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ الإقليم، اليوم الخميس، بنسبة نجاح بلغت 81٪ من المتقدمين للامتحانات.

أكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و316 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و156 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6آلاف و605 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.

أسماء أوائل الإعدادية في شمال سيناء

وأعلن المحافظ أن أوائل الشهادة الإعدادية هم كلا من: ليلى أحمد عبد المجيد أحمد المركز، الأول، كنزي محمد حمدان سليمان مغنم، الثاني، حسناء حسن كامل علي حسن، الثالث، أسما وسام محمود محمد، الرابع، مرام أحمد علي محمد، الخامس، محمود سعيد محمود عطية عبيد، السادس، خديجة محمد محمود فرغلي، السابع، عبد الرحمن أسامة أحمد محمد السيد، الثامن، مريم محمد ممدوح قدري صقر، التاسع، رواء محمد حسن حسين سلامة، العاشر.

أضاف أنه تم إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بجانب إرسال رسائل بنتيجة الطالب على تطبيق الواتساب المسجل على أرقام الهواتف المسجلة لدى المديرية لكل طالب أو ولي أمر.

وجه المحافظ الشكر إلى مديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في العملية التعليمية وميكنة نتيجة الشهادة الإعدادية، معلنا عن استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وموجهًا بتطبيق الإجراءات ومنع الغش.

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية