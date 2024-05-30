"حماة الوطن" بمطروح يستضيف قافلة دعوية من الأزهر الشريف

أعلن النائب عيسي أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن استضافة قافلة دعوية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لتنفيذ ندوة بعنوان "أهمية العمل في الإسلام"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، ورئيس لجنة الفتوي، والشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول، ومشرف القافلة، والشيخ رضا راجح عضو القافلة، والشيخ عزت عياد عضو القافلة وسعيد المغواري أمين التنظيم بتنظيم من أمينة الثقافة والفنون، صافيناز أنور بحضور، ولفيف من الأمانات النوعية وأعضاء الحزب الموقرين.

مجمع البحوث الإسلامية

ورحب النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأعضاء قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمقر الحزب، مؤكدًا بأن القافلة تساهم في تحقق الرسالة العليا للأزهر في توعية الناس بأمور دينهم ومواجهة كل فهم خاطئ من شأنه أن ينال من صحيح هذا الدين أو يتسبب في تكدير السلم المجتمعي، لبناء جيل لدية فكر صحيح للدين الإسلامي لبث روح الولاء والانتماء للوطن.

التواصل مع الجمهور

أكد وفد القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن القوافل الدعوية تستهدف تحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور، في إطار توجيهات شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية، وتوجيهات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ وذلك تحقيقا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري والسعي الجاد نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية، بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح على استضافة قوافل الأزهر الشريف لرفع مستوى التثقيف والوعي لأعضاء الحزب، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر

جانب من استقبال حزب حماة الوطن لقافلة الأزهر