اعتماد نتيجة الإعدادية فى الجيزة بنسبة نجاح 87.5%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة 6 أيام، وتقدم لها 191068 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، وموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة على الإنترنت نتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

جدير بالذكر أنه انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024، بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

- الدخول على الموقع من هنا https://www.gizaedu.net/

– كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.