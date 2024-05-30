الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم تكلفة المصنعية؟.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر  الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث هبط الذهب في بداية التعاملات اليوم، حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

سعر جرام الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب في مصر بيع وشراء اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الخميس 30 مايو 2024، حوالي 3560.00 جنيها للبيع و3554.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3115 جنيها للبيع و3110.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2670.00 جنيها للبيع و2665.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2076.75 جنيه للبيع 2073.25 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3263.25 جنيه للبيع 3258.00 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 بالجنيه المصرى والدولار

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2356.30 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15% إلى 2334.79 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الخميس 30  مايو في مصر نحو 3115 جنيها للبيع و3110 جنيهات للشراء.

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