الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تجارية سوهاج": مصر تعطى اهتمامًا خاصًا بسلامة الغذاء.. وتعديلات القانون قريبًا

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شارك النائب خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، أمس الأربعاء، بالندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) كجزء من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.

وقال النائب خالد أبوالوفا، في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إن هذا الحدث يجمع خبراء الصناعة في مجال الصناعات الغذائية مع التجار والجهات المعنية بالغذاء والزراعة في مكانٍ واحد، ما يشير إلى التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي على الوصول لهدفٍ واحد وهو سلامة الغذاء.

وأضاف أن مصر تلعب دورًا مهمًا في ضمان جودة وسلامة الغذاء المتداولة في السوق، حيث تم إنشاء الهيئة بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة في الوصول لأقصى سلامة للغذاء في مصر.

تعديلات قانون سلامة الغذاء 

وأوضح "أبوالوفا" أن مجلس النوَّاب يعمل حاليًا على عقد لقاءات مُكثفة لمناقشة قانون سلامة الغذاء المصري وإجراء كثير من التعديلات عليه؛ للوصول لأفضل تشريع ممكن، وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير بالقانون، وأن التعديلات تشمل إلزام أي منشأه تقدم الأغذية بالحصول على تراخيص من وحدة سلامة الغذاء من أجل ضمان جودة الأغذية، وكذلك سيتم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منحها إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

اليوم العالمى لسلامة الغذاء 

ولفت إلى أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء هو فرصة جيدة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال، وكذلك التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

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