الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم يُسلِّم الجوازات وتأشيرات السفر لحجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الفيوم يسلم
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر للحجاج

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم لحجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية للعام الحالي 1445هـ/ 2024م، الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر وتذاكر الطيران، قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج، خلال الاحتفالية التى نظمتها محافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بنادي قارون الرياضي.

وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته بالاحتفالية عن بالغ سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة الروحانية العطرة، موجهًا بتوفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، لما للحج من مشقة وجهد، مشددًا على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وأنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وطالب "الأنصاري"، الحجاج بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، والتمسك بالخلق وعرى الدين القويم في أداء أركان الحج، حتى نهاية الرحلة ويعودوا إلى أرض الوطن بسلامة الله، ويعملوا على استغلال القيم الروحية فى آداء المناسك، فالحجيج هم ضيوف الرحمن، مؤكدًا عليهم أن يكونوا سفراء لمصرنا الحبيبة داخل الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يدعو لها بالخير بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

تسليم الجوازات وتأشيرات السفر لحجاج الجمعيات الأهلية

ووجَّه محافظ الفيوم عددًا من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها على أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبدًا بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مطالبًا إياهم بالانضباط فى عمليات الذهاب والإياب إلى الحرمين لأداء الصلوات، والتحرك من خلال المشرف وبشكل جماعي، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، والالتزام بتعليمات البعثات المرافقة لهم من قبل وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والداخلية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180 حاجًا وحاجةً، منهم 68 حاجًا وحاجةً من بندر ومركز الفيوم، و60 من مركز إطسا، و30 من مركز سنورس، و16 من مركز أبشواي، و3 من مركز يوسف الصديق، ومثلهم من مركز طامية، كما تم اختيار عدد 60 حاجًا وحاجةً احتياطيًا حال عدم استيفاء بعض ممن وقعت عليهم القرعة للإجراءات أو حالت ظروفهم دون السفر، كما تم اختيار 4 مشرفين لمرافقة الحجيج، بواقع اثنين من مديرية التضامن، ومثلهم من الجمعيات الأهلية.

وتم اختيارهم وفقًا للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، مشيرًا إلى أنه تقدم لقرعة حج  الجمعيات الأهلية هذا العام عدد 488 مواطنًا، وتلقت الجهات المعنية الطلبات خلال الفترة من 14 إلى 30 نوفمبر 2023، وأجريت القرعة الإلكترونية بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، يوم الخميس  28 ديسمبر 2023، موضحًا أن سفر الحجاج، سيكون يوم الخميس 6 يونيو 2024، على أن تكون العودة يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الحجاج لعدد 4 مجموعات، كل مجموعة 45 حاجًا وحاجة، وتم توفير مشرف لكل مجموعة، وسيتم توفير عدد 4 أوتوبيسات مكيفة لنقلهم إلى مطار القاهرة ذهابًا ثم إيابًا عقب عودتهم بسلامة الله، كما تم التنسيق لتوفير أتوبيسات للتحركات داخل المملكة السعودية لآداء المناسك، بالإضافة إلى توفير إقامة مناسبة للحجيج بالقرب من الحرمين، وتوفير أماكن بمشعري منى وعرفات، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج، للتعريف بمشاعر وأركان الحج، وكذا تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، حتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج
IMG-20240530-WA0027
IMG-20240530-WA0027
IMG-20240530-WA0030
IMG-20240530-WA0030
IMG-20240530-WA0032
IMG-20240530-WA0032
IMG-20240530-WA0028
IMG-20240530-WA0028
IMG-20240530-WA0029
IMG-20240530-WA0029
محافظ الفيوم حجاج بيت الله الحرام مناسك فريضة الحج الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتور أحمد الأنصارى

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يسلم 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج

محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حريق مصنع زيوت بكوم أوشيم (صور)

السيطرة على حريق مصنع فى الفيوم

إحالة رئيس لجنة ومراقب للتحقيق بعد تداول ورقة امتحان العلوم بالإعدادية في الفيوم

65 ألف طالب وطالبة يمتحنون الشهادة الإعدادية أمام 265 لجنة بالفيوم

تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته وتقديمها قربانًا للجن في الفيوم

ضبط 360 كيلو جرام ذرة غير صالحة للاستخدام بالفيوم

"خرجوني من السجن وأنا مش هرميه بالطوب".. المتهم بإنهاء حياة جاره بالفيوم ينهار أمام المحكمة

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة