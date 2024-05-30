الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فايز فرحات: العلاقات المصرية الصينية تطورت منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية فى 2014

فايز فرحات
فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنتدى العربي الصيني مهمة جدًا، وجاءت نتيجة لعلاقات قوية تطورت بين مصر والصين خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014.

وأضاف "فرحات" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت نموذجًا للعلاقات المصرية المهمة مع قوة دولية رئيسية في النظام الدولي مثل الصين.

كما أكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم بدرجة كبيرة من التنوع؛ لأن العلاقات بين مصر والصين ليست فقط علاقات اقتصادية، لكنها علاقات تقوم على الإسناد المتبادل بين البلدين في الدفاع عن قضايا السلم والأمن الدوليين والدفاع عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي.

مصر والصين العلاقات المصرية الصينية السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز

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