الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

17.25 مليار جنيه معاشات صُرفت من البريد خلال الربع الأول للعام الجارى

صرف المعاشات من خلال
صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد - آرشيفية

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات ، عن أن إجمالي عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات"، بلغ نحو 78.09 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول للعام الجاري (الفترة يناير - مارس 2024) مقارنة بنحو 69.86 مليون مستخدم عن نفس الفترة من العام السابق.

وأكد التقرير الذي حصل عليه "الدستور"، أن إجمالي عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية (بيانات فقط) بلغت نحو  2.92 مليون مستخدم خلال الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 2.52 مليون مشترك عن نفس الفترة من العام السابق.

مكاتب البريد 

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4617 مكتبًا بنهاية الربع الأول للعام الجاري (الفترة يناير - مارس 2024) مقارنة بنحو 4385 مكتبًا عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 5.29%.

أضاف التقرير أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ نحو 23.361 ألف مواطن بنهاية الربع الأول للعام الجاري (الفترة يناير - مارس 2024)، مقارنة بنحو 424.17 ألف مواطن عن نفس الفترة العام الماضي وبمعدل تغير سنوي -3.36%.

أشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد نحو 5.05 مليون مستفيد خلال الربع الأول للعام الجاري (الفترة يناير - مارس 2024) مقارنة بنحو 4.83 مليون مستفيد عن نفس الفترة العام الماضي.

أوضح التقرير أن قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت نحو 17.25 مليار جنيه خلال الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 11.68 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.

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