الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة موسعَّة بمركز ومدينة المحلة الكبرى؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية، بحضور الشركات المنفذة ورؤساء حي أول وثان ومركز المحلة الكبرى، مدير مديرية الإسكان.

وخلال الجولة أكد "رحمي" أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كل القطاعات، والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع؛ لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير شوارع  بكفاءة عالية، وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، قلعة صناعة الغزل والنسيج.

مشروعات التطوير فى المحلة الكبرى

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش في الكورنيش لحماية ميول الطريق، وتشغيل الطبقة الثانية من السن على بحر الملاح وتركيب إنترلوك الرصيف.

وأشار "رحمي" إلى أن الكورنيش سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ بعد ذلك طبقة الأسفلت بشارع الوحدة العربية، الشارع الحيوي بحي ثان المحلة، الذي يمتد من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج، بطول 380 مترًا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترًا.

كما تابع المحافظ رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى، بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة، بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ أمتار.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار، على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

محافظ الغربية ومدينة المحلة الكبري مشروعات الرصف مدير مديرية الإسكان اللمسة الجمالية قلعة صناعة الغزل والنسيج

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