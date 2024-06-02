الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 عادات مؤثرة تساهم في صحة العقل والجسد والروح

جريدة الدستور

يلعب أسلوب حياتنا دورًا مهمًا في تشكيل رفاهتنا بالكامل، ومن ثم، من الضروري إيجاد التوازن الصحيح في الحياة الذي يمنحنا راحة البال المطلقة وتتغذى صحتنا الجسدية وتكتمل أرواحنا،  إن ممارسة العادات الواعية بانتظام لها تأثير إيجابي كبير على صحتنا الجسدية والعقلية.

لغة الجسد تكشف أسرار الظهور الأول للملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

اقترح د.أشيش بانسال، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، استشاري الطب النفسي عادات مؤثرة تساهم في التمتع بعقل وجسد وروح سليمين:

التغذية هي المفتاح

في حياتنا العملية المزدحمة، غالبًا ما ننسى الاهتمام بما نأكله التغذية هي حاجة أساسية لصحتنا العامة. تأكد من تناول المنتجات الطازجة كل يوم. تجنب الأطعمة المعلبة قدر الإمكان. اجعل وجباتك بسيطة وسهلة الهضم. قم بتضمين الفواكه الموسمية والخضروات والحبوب والبروتين الذي تختاره في نظامك الغذائي اليومي.

الخروج

يحتاج جسمنا وعقولنا إلى جرعة يومية من الهواء النقي للحفاظ على نشاطهما. إن أسلوب حياتنا المستقر يجعلنا كسالى ومتعبين مما له عواقب طويلة المدى على صحتنا. خذ 20-30 دقيقة من روتينك اليومي واذهب للمشي أو الركض. مجرد التواجد في الطبيعة لبعض الوقت سوف يجدد عقلك وجسدك وروحك.

حافظ على دورة نومك

 يعد تحديد موعد نومك أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في تحقيق صحة جيدة. قلة النوم تجعلنا متعبين، غاضبين، وأقل إنتاجية. يمكن أن يؤثر وقت متأخر من الليل على جهازك الهضمي مما يجعلك تبدو باهتًا وبلا حياة. حاول أن تنام مبكرًا وأن تحصل على 7 ساعات من النوم على الأقل. يمكن أن يكون تشغيل أصوات الطبيعة المهدئة مفيدًا إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم.

ابحث عن هواية

يشعر جسدنا وعقولنا بالانتعاش على الفور عندما نمارس الأنشطة التي نستمتع بها. بعيدًا عن عملك ومهامك اليومية، ابحث عن هواية تمنحك السعادة. يمكن أن يكون الرسم أو كتابة اليوميات أو الطبخ أو القراءة. خصص وقتًا لهوايتك وسترى تغييرات كبيرة في حالتك المزاجية وإنتاجيتك وانتباهك.

هدئ نفسك

تأتي الحياة بمشاكل يومية وجميعنا نتعب من التعامل معها. ومن هنا يحتاج عقلنا إلى الهدوء ومساعدتنا على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن أن يكون التأمل لمدة 10 دقائق كل يوم مفيدًا في مساعدتك على تنظيم أفكارك والسماح لك بالعمل والتفكير بشكل أفضل. يمكنك ببساطة التأمل أثناء الجلوس على سريرك قبل موعد النوم أو عند الاستيقاظ لبضع دقائق مع بعض تمارين التمدد التي من شأنها أن تبقي عقلك وجسمك نشطين.

هدئ نفسك ابحث عن هواية حافظ على دورة نومك التغذية هي المفتاح إيجاد التوازن الصحيح تأثير إيجابي كبير

مواد متعلقة

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق اليوم قافلة طبية بالمجان فى الشرقية

عارية الجسد ومحلوقة الرأس..عامل دليفرى ينتقم من زوجته لشكه فى سلوكها

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل