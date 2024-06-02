5 عادات مؤثرة تساهم في صحة العقل والجسد والروح

يلعب أسلوب حياتنا دورًا مهمًا في تشكيل رفاهتنا بالكامل، ومن ثم، من الضروري إيجاد التوازن الصحيح في الحياة الذي يمنحنا راحة البال المطلقة وتتغذى صحتنا الجسدية وتكتمل أرواحنا، إن ممارسة العادات الواعية بانتظام لها تأثير إيجابي كبير على صحتنا الجسدية والعقلية.

اقترح د.أشيش بانسال، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، استشاري الطب النفسي عادات مؤثرة تساهم في التمتع بعقل وجسد وروح سليمين:

التغذية هي المفتاح

في حياتنا العملية المزدحمة، غالبًا ما ننسى الاهتمام بما نأكله التغذية هي حاجة أساسية لصحتنا العامة. تأكد من تناول المنتجات الطازجة كل يوم. تجنب الأطعمة المعلبة قدر الإمكان. اجعل وجباتك بسيطة وسهلة الهضم. قم بتضمين الفواكه الموسمية والخضروات والحبوب والبروتين الذي تختاره في نظامك الغذائي اليومي.

الخروج

يحتاج جسمنا وعقولنا إلى جرعة يومية من الهواء النقي للحفاظ على نشاطهما. إن أسلوب حياتنا المستقر يجعلنا كسالى ومتعبين مما له عواقب طويلة المدى على صحتنا. خذ 20-30 دقيقة من روتينك اليومي واذهب للمشي أو الركض. مجرد التواجد في الطبيعة لبعض الوقت سوف يجدد عقلك وجسدك وروحك.

حافظ على دورة نومك

يعد تحديد موعد نومك أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في تحقيق صحة جيدة. قلة النوم تجعلنا متعبين، غاضبين، وأقل إنتاجية. يمكن أن يؤثر وقت متأخر من الليل على جهازك الهضمي مما يجعلك تبدو باهتًا وبلا حياة. حاول أن تنام مبكرًا وأن تحصل على 7 ساعات من النوم على الأقل. يمكن أن يكون تشغيل أصوات الطبيعة المهدئة مفيدًا إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم.

ابحث عن هواية

يشعر جسدنا وعقولنا بالانتعاش على الفور عندما نمارس الأنشطة التي نستمتع بها. بعيدًا عن عملك ومهامك اليومية، ابحث عن هواية تمنحك السعادة. يمكن أن يكون الرسم أو كتابة اليوميات أو الطبخ أو القراءة. خصص وقتًا لهوايتك وسترى تغييرات كبيرة في حالتك المزاجية وإنتاجيتك وانتباهك.

هدئ نفسك

تأتي الحياة بمشاكل يومية وجميعنا نتعب من التعامل معها. ومن هنا يحتاج عقلنا إلى الهدوء ومساعدتنا على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن أن يكون التأمل لمدة 10 دقائق كل يوم مفيدًا في مساعدتك على تنظيم أفكارك والسماح لك بالعمل والتفكير بشكل أفضل. يمكنك ببساطة التأمل أثناء الجلوس على سريرك قبل موعد النوم أو عند الاستيقاظ لبضع دقائق مع بعض تمارين التمدد التي من شأنها أن تبقي عقلك وجسمك نشطين.