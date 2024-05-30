الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز الثقافة السينمائية ينظم عرضا وندوة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

جانب من ندوة الفيلم
جانب من ندوة الفيلم السوداني وداعا جوليا

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، مشاركة كبيرة  بالأمسية السينمائية  التي عرض فيها الفيلم السوداني" وداعا جوليا"، والذي ينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة من إنتاج 2023.

 والفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني،  تمثيل إيمان يوسف  سيران رياك  جير دواني نزار جمعة  مصطفى أيمن خليفة، ويعتبر الفيلم دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على العوامل والأسباب  التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وما حدث من ويلات الحرب.

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تفاصيل ندوة وداعا جوليا

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارتها الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ناقشت خلالها صناع الفيلم  وتحدثت عن تجربتهم والصعوبات التي واجهتهم  أثناء العمل وتصوير الفيلم.

وقد قام  د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتسليم شهادات التقدير لكلا من الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي ونزار جمعة وإيمان يوسف والمونتيرة هبة عثمان،  وذلك في تقليد اعتاد عليه مركز الثقافة السينمائية.

جوائز فيلم وداعا جوليا

يذكر ان الفيلم حصل علي الكثير من الجوائز الدولية منها جائزة الحرية، قسم نظرة ما، مهرجان كان السينمائي، و جائزة روجر إيبرت، ومهرجان شيكاغو السينمائي الدولي
أفضل فيلم، مهرجان بلفاست السينمائي، و أفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة رئيسية، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، و جائزة أفضل ممثلة، مهرجان الفيلم الإسلامي الدول، وجائزة التميز مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي، و جائزة الجمهور موسترا دي السينما العربية، وجائزة الجمهور مهرجان ليدز السينمائي الدولي، و جائزة الجمهور وتنويه خاص ولجنة تحكيم الشباب من مهرجان طركونة السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور للسينما من أجل الإنسانية، و جائزة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، و أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان أفريكاميرا السينمائي، وأفضل فيلم روائي طويل، مهرجان الأقصر السينمائي، و أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان بغداد السينمائي، جائزة التوزيع، وجائزة النقاد، وجائزة الجمهور، مهرجان إيبيزا السينمائي الدولي، جائزة الأفق الذهبي، مهرجان هوليوود للسينما العربية، جائزة أفضل كاتب سيناريو وتنويه خاص لسيران رياك، مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة الجمهور، مهرجان أفريقيا السينمائي.

مركز الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائية وداعا جوليا الفيلم السوداني السوداني

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