الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: مشاركة مصر فى المنتدى العربى الصينى تؤكد حرصها على دعم الاستقرار الدولى

النائب أحمد المصرى
النائب أحمد المصرى

ثمّن النائب أحمد المصرى، عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في المنتدى العربى الصينى، لمناقشة أوجه تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

دور مصر في دعم الاستقرار ونشر السلام في العالم

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن تلك الزيارة تأتى في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على القيام بدورها المحوري والإقليمي بالمنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير نحو دعم الاستقرار ونشر السلام في العالم، كما أن الرئيس السيسي يتبنى عددًا من القضايا الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مباحثات المنتدى، ستشمل مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب فى غزة، وسبل استعادة الاستقرار فى المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

 

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جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

وتابع النائب أحمد المصرى، أيضًا من المقرر أن تتضمن المباحثات مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ضوء توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر.

وتابع "المصرى"، أن العلاقات المصرية الصينية، ليست وليدة اليوم، بل هى علاقات تاريخية حيث تمثل الدولتان محورًا رئيسيًا فى العلاقات الدولية،  كما أن مصر كانت أولى الدول فى إفريقيا والعالم العربى التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حينها.

وأشار إلى أن توطيد وتعزيز العلاقات مع تلك الدول يساعد في توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

النائب أحمد المصري مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى العربي الصيني مصر والصين

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