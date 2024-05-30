حوائط زجاجية على أرصفة المحطات.. تفاصيل الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة

تقوم وزارة النقل بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، ويختلف هذا الخط عن بقية خطوط مترو القاهرة الكبرى، حيث يجري تنفيذ حوائط زجاجية على أرصفة المحطات، وذلك بخلاف حفر مسارات القطارات في نفقين منفصلين، نفق لكل اتجاه، على غرار خطوط المترو بالعواصم الأوروبية.

أولًا: مسار المحطات

- يمتد الخط الرابع على طول 42 كيلومترًا، ويشمل 37 محطة.

- يربط بين محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة.

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى تمتد من غرب القاهرة إلى الجيزة، والمرحلة الثانية تمتد شرقًا إلى مدينة القاهرة الجديدة.

المناطق المستفيدة

- يخدم الخط الرابع مناطق حيوية في القاهرة والجيزة، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري.

- يربط بين العديد من الأحياء السكنية، بما في ذلك الجيزة ومدينة 6 أكتوبر.

المرحلة الأولى

المرحلة الأولى تبدأ من محطة حدائق الأشجار مرورًا بمحطات حدائق الأهرام - النصر - المتحف المصري - الرماية - الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة - محطة الجيزة - ميدان الجيزة - الروضة - الملك صالح وينتهي بمحطة الفسطاط.

المرحلة الثانية

تبدأ من محطة الفسطاط مرورًا بمحطات مجرى العيون - السيدة عائشة - القلعة - منشية ناصر - الشيخ زايد آل نهيان - المقاولون العرب - جامعة الأزهر - الجهاز المركزى - الطيران - عباس العقاد - مكرم عبيد - حسن المأمون - الحى العاشر - القضاء العسكري - زهراء مدينة نصر - الدائري - أكاديمية الشرطة - الياسمين - إسكان الشباب - البنفسج وينتهي بمحطة الرحاب.

مقترح مد الخط حتى مدينة الفردوس

يتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول فى محطة الملك الصالح ومع الخط السادس (تحت الإنشاء) فى محطة السيدة عائشة ومجرى العيون ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الجهاز المركزى قريب من محطة الأتوبيس الترددي فى أكاديمية الشرطة.