حسام حسن يحدد حارس مرمى منتخب مصر أمام بوركينافاسو فى تصفيات المونديال

استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ومعاونوه على استمرار الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير، فى ظل الحالة المعنوية والفنية العالية التى يعيشها الحارس حاليًا بعد مساهمته مع الأهلى فى التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

واقترب مصطفى شوبير من اللعب أساسيًا فى تشكيلة الفراعنة أمام بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل، على أن يتم منح محمد الشناوى مهمة حراسة عرين الفراعنة فى المباراة الثانية أمام غينيا بيساو.

المران الأول

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مساء أمس، أول تدريبات المنتخب استعدادا لمباراتي بوركينافاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وحضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

إصابة فتوح

يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبوالعلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامجًا تأهيليًا للاعب قبل مباراة بوركينافاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.