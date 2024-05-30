الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

إصابة شخص بطلق ناري
إصابة شخص بطلق ناري - آرشيفية

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة بمنطقة أبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القناطر الخيرية للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مصاب بطلق ناري فى مشاجرة داخل منطقة أبوالغيط بالقناطر الخيرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المصاب يُدعى "أحمد. ف. ع"، 36 سنة، وتمت إصابته بطلق ناري فى القدم اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طلق ناري القناطر الخيرية مشاجرة بالأسلحة امن القليوبية قرية أبوالغيط

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