إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة بمنطقة أبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القناطر الخيرية للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مصاب بطلق ناري فى مشاجرة داخل منطقة أبوالغيط بالقناطر الخيرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المصاب يُدعى "أحمد. ف. ع"، 36 سنة، وتمت إصابته بطلق ناري فى القدم اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.