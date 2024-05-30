الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس منعش بالإسكندرية.. ورفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ عروس المتوسط

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، استقرارًا في حالة الطقس، حيث سادت الأجواء الربيعية الممتعة والهواء الطلق المنعش بعروس البحر خاصة بالكورنيش المدينة وشواطئها الجاذبة، وبلغت درجة الحرارة اليوم 29 درجة مئوية.

ألوان الرايات على الشواطئ اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن حالة البحر اليوم تشهد استقرارًا مع توسط ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقي ورفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربى، داعية المواطنين والأسر والعائلات بالاستمتاع بالأجواء الساحرة على شواطئ عروس المتوسط.

وتستقبل محافظة الإسكندرية خلال موسم الصيف المصطافين في 55 شاطئًا موزعة على كافة أنحاء الإسكندرية بداية من أبي قير وحتى سيدي كرير، حيث أعلنت  الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن خريطة شواطئ الإسكندرية وأسعار الشواطي والخدمات المجانية المقدمة عليها.

شواطئ الإسكندرية

وانقسمت شواطئ الإسكندرية بين شاطئ مجاني وهو سيد درويش بالأنفوشي، وشواطئ عامة بسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات وعددها 5 شواطئ وهي (جليم العام- المكس العام -شهر العسل العام- الهانوفيل العام)، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات لتذكرة الدخول وعددها 26 شاطئًا وهي: (إدوارد خراط- الأنفوشي الشرقي- باب البحر- رأس التين الغربي- الدخيلة الشرقي- الدخيلة الغربي- بليس1- تقسيم الملاح- السلام1- الهانوفيل خدمة- زهراء الهانوفيل- الكناري- مارينا أبويوسف - أبويوسف 1- أبويوسف 2-  الزهور- فاميلي بيتش الشرقي- فاميلي بيتش الغربي- شط الإسكندرية الغربي- الصفا- شاطئ أبوتلات- أبوتلات الخدمة- كرير 1 الشرقي- كرير 2 الغربي- زهراء كرير).

كما شملت الشواطئ المميزة بسعر 15 جنيهًا وعددها 15 شاطئًا وهي: (ميرمار الشرقي- ميرامار الأوسط - سيدي بشر - السلسلة -بحري- رأس التين الشرقي- أبوقير الشرقي - بليس 2 - البيطاش - شاطئ الهانوفيل-  الهانوفيل الشرقي- الهانوفيل الغربي- شهرزاد- السلام 2 -أبوتلات 1- أبوتلات 2)، وشواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا وعددها 5 شواطئ وهي: (ستانلي-  البوريفاج -جزيرة الذهب  -محمود سعيد- شط الإسكندرية الشرقي)، أما شاطئ النخيل فينقسم إلى عدة مناطق وأسعار رسوم الدخول: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيها، VIP بسعر 50 جنيهًا.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
ألوان الرايات محافظة الاسكندرية حالة الطقس توسط ارتفاع الأمواج شواطئ عروس المتوسط

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