الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة الجيزة 2024 خاصة بعد إعلان النتيجة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في عدد من المحافظات. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024

ننشر في التقرير التالي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 والبيان الصادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة فقد اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،  نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم.

وفور اعتماد النتيجة تم الإعلان عن اسماء أوائل طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة وكذلك يتاح الاستعلام عن النتيجة من البوابة الالكترونية للمحافظة. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 برقم الجلوس

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023- 2024  في محافظة الجيزة اضغط هنا 

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية 

ادخل رقم الجلوس 

اضغط على عرض النتيجة

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية  2024

المجموع الكلي لامتحانات الترمين الأول والثاني لامتحانات الصف الثالث الاعدادي يكون من 280 درجة 

والمجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من  140 درجة  مقسمة على المواد كالتالي:

  • درجات مادة اللغة العربية  من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • درجات مادة اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • درجات مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • درجات مادة الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • درجات مادة العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

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