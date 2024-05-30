موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يُمثل كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة نقلة نوعية في حياة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، فهو يُتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية بطريقة سهلة وميسرة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

في هذا التقرير، يسلط “الدستور” الضوء على كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ونستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ونُلخص مزايا هذا الكارت الرائد.

توفر وزارة التضامن الاجتماعي المصرية خدمة إلكترونية سهلة للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي. إليك الخطوات:

الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة". اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بمجرد الانتهاء من الكشف الطبي، يمكنك الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لذوي الإعاقة: من هنا. إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على "استعلام". ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي على الشاشة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يُقدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة العديد من المزايا، نذكر منها:

الحصول على معاش شهري تكافلي.

الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه.

السفر المجاني على وسائل النقل العام.

الحصول على خدمات التأهيل والتدريب.

العلاج المجاني في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

الاستفادة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

يُعد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إنجازًا هامًا يُساهم في تحقيق دمج هذه الفئة في المجتمع وتمكينها من العيش بكرامة واستقلالية، لذا ندعو جميع ذوي الإعاقة إلى التقدم بطلب الحصول على هذا الكارت والاستفادة من خدماته المتنوعة.