حبس الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على ابنتيه فى الهرم

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، إجراءاتها مع الأب المتهم بالتعدي جنسيًا على ابنتيه أثناء غياب الأم بمنطقة الهرم في الجيزة.

وأمرت النيابة بعرض الطفلتين على الطبيب المتخصص وتوقيع الكشف الطبي عليهما، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس الأب المتهم بالتعدي جنسيًا على ابنتيه في الهرم

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرض ابنتيها، في العقد الثاني من عمرهما، للاعتداء الجسدي على يد والدهما بدائرة قسم شرطة الهرم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، وانتقلت قوة أمنية وألقت القبض على الأب المتهم بالتعدي جنسيًا على ابنتيه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.