الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبيل احتفالاته بحالة الحديد.. تعرف على بوابة البطريرك بدير المحرق

بوابة البطريرك دير
بوابة البطريرك دير المحرق

يتأهب  دير المحرق بأسيوط لإنطلاق احتفالاته  السنوية بعيد العذراء حالة الحديد في يونيو المقبل، والتي تستمر  لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات. 

 وذلك إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم، بالإضافة إلى انه خلال احتفالات الدير بالعذراء تم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبي مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.

احتفالات حالة الحديد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو من كل عام، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن بوابة البطريرك بدير المحرق بأسيوط.

بوابة البطريرك 


شيَّدت هذه البوابة الضخمة في منتصف الواجهة البحرية بمدخل نظيف وباب عملاق من الحديد بملامح هندسية رائعة، وهذه البوابة تفتح أبوابها فقط لاستقبال قداسة البابا البطريرك وأيضًا في الزيارة الأولى بعد سيامة أحد الرهبان من أبناء الدير في الدرجة الأسقفية الجليلة.

تم بناء هذه البوابة الجميلة في عهد مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس الأول (1905- 1928) أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق العامر. 


وقام هذا الأسقف  بتجديد وبناء كثير من مباني الدير –مثل مبنى مقر الرئاسة الديرية (القصر)– وفقًا لتصميمات هندسية رائعة قامت بها لجنة على مستوى عالي تتكون من: المسيو باتريكلو كبير مهندسي لجنة الآثار العربية، مستر سومر كلارك الأثري الإنجليزي المشهور ومهندس كاتدرائية سان بول بلندن، ومرقس سميكة باشا مؤسس ومدير المتحف القبطي، والمقاول حنا نسيم.

ويعد دير المحرق بأسيوط، أهم مسارات العائلة المقدسة، والذي قضت به حوالى 6 أشهر و5 أيام ضمن رحلتها إلى مصر، لتُسبغ على المكان بركات ينالها زواره من كل حدب وصوب.

دير المحرق عيد العذراء حالة الحديد احتفالات حالة الحديد بوابة البطريرك حالة الحديد

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