الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الاتصالات": 121 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت بنهاية الربع الأول للعام الجارى

مستخدمو الهواتف المحمولة
مستخدمو الهواتف المحمولة

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم، عن وزارة الاتصالات عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغ نحو 121.18 مليون مشترك، بنهاية الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 114.45 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول بلغ نحو 108.34 مليون مشترك خلال الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 102.77 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي.

مشتركو الهاتف المحمول سجلوا نحو  89% من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية

 

وأوضح التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل ما نسبته نحو 89% من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية خلال الربع الأول للعام الجاري.

وتابع التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول سجل نحو  100.44% بنهاية الربع الأول مقارنة بنحو 96.95% عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تغير سنوي 3.49% من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.90% خلال الربع الأول للعام الجاري.

 

إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 12.84 مليون خط

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 12.84 مليون خط خلال الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 11.68 مليون عن نفس الفترة العام الماضي.

 

 

وألمح التقرير إلى أن السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 18.87 مليون خط أرضي بنهاية الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 21.24 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي بتغير سنوي -2.37 مليون خط وبمعدل تغير سنوي - 11.17%.

وتابع أن عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر بلغ نحو 10.36 مليون خط خلال الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 9.42 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي.

 

وقال التقرير إن عدد مشتركي الهاتف الثابت في الريف بلغ نحو 2.48 مليون خط خلال الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 2.25 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي.

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