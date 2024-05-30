الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية التى تمر بها البلاد حاليًا. 

وقالت "بلبع" إن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توريد القمح المحلي، والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة، ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد محصول القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة 

أكدت أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 223 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد، وحتى صباح اليوم، بجميع المواقع التخزينية، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

وأشار المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، موضحًا أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، ومؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توزيع الغلال القمح محافظة البحيرة نهال بلبع شون وصوامع البحيرة

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