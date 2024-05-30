قبل انطلاق الامتحانات.. يوم رياضي لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

نظَّمت جامعة بني سويف الأهلية، يومًا رياضيًا ترفيهيًا لطلابها لتخفيف التوتر والضغط الذهني قبل بداية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بإشراف الدكتورة سحر داود، النائب الأكاديمي بالجامعة، وعمداء القطاعات ومديري البرامج وبتنفيذ اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف الأهلية.

مسابقات رياضية

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أن اليوم الرياضي الترفيهي ضم عدد من المسابقات الرياضية مثل كرة القدم وتنس الطاولة والألعاب الترفيهية التي جمعت بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج الطلابية وذلك لزيادة الروابط وتقريب الأفكار في إطار ترفيهي تنافسي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم ذلك اليوم هو تعزيز الروح الجماعية وخلق حالة من التواصل الإيجابي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تحفز التنافس الرياضي البناء، والحد من ضغوط الدراسة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.