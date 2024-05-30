الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تبشر بأجواء لطيفة واستمرار الطقس الربيعى اليوم

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وقال "القياتي"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مستمر اليوم، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 31 درجة مئوية، وهذا أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين تقريبًا".

وأضاف أن اليوم يشهد استمرار الطقس الربيعي المستقر بدرجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، مع وجود بعض السحب الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبعض نسمات الرياح التي تؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير جدًا.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية سببه كتل شمالية تكون درجات حرارتها أقل مع وجود تبريد في طبقات الجو العليا، مضيفًا: "لكن مع تحليل الخرائط تبين أنه بداية من الغد هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".

تابع: "غدًا سترتفع درجات الحرارة عن اليوم بمعدل 3 درجات تقريبًا على أغلب مناطق الجمهورية، والقاهرة من الممكن أن تسجل غدًا 34 درجة مئوية".

الأرصاد حالة الطقس الطقس درجات الحرارة صباح الخير يا مصر طقس اليوم

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

فى انتظار المجهول

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة