"الأرصاد" تبشر بأجواء لطيفة واستمرار الطقس الربيعى اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وقال "القياتي"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مستمر اليوم، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 31 درجة مئوية، وهذا أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين تقريبًا".

وأضاف أن اليوم يشهد استمرار الطقس الربيعي المستقر بدرجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، مع وجود بعض السحب الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبعض نسمات الرياح التي تؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير جدًا.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية سببه كتل شمالية تكون درجات حرارتها أقل مع وجود تبريد في طبقات الجو العليا، مضيفًا: "لكن مع تحليل الخرائط تبين أنه بداية من الغد هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".

تابع: "غدًا سترتفع درجات الحرارة عن اليوم بمعدل 3 درجات تقريبًا على أغلب مناطق الجمهورية، والقاهرة من الممكن أن تسجل غدًا 34 درجة مئوية".