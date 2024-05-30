ورشة عمل في شمال سيناء حول جائزة مصر للتميز الحكومي

قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار الغندور، خلال ورشة العمل التي نفذتها المحافظة حول كيفية المشاركة في الجائزة، بضرورة مشاركة مختلف الجهات الإدارية بالمحافظة في التقدم للجائزة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أكد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأعلن الغندور، أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هاجر صالح، المنسق العام لملف جائزة التميز الحكومي بشمال سيناء، إن المحافظة تعمل على تسهيل كل المعوقات أمام المشاركين حتى تحظى محافظة شمال سيناء بمشاركة متميزة في هذا الملف.

واستعرضت صالح كيفية كتابة مؤشرات الأداء وكتابة طلبات الترشح الخاصة بكل فئة، مع التركيز على المعايير الخاصة بكل فئة.

وكان قد اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 81% من المتقدمين للامتحانات.

أكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و316 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و156 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و605 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه جرى إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى جانب إرسال رسائل بنتيجة الطالب على تطبيق الواتساب المسجل على أرقام الهواتف المسجلة لدى المديرية لكل طالب أو ولي أمر.

ورشة العمل

ورشة العمل

ورشة العمل

ورشة العمل