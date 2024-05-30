الاستماع لأقوال شهود عيان فى مصرع طفل بالعياط

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع طفل في العياط، وتبين أن جرارًا زراعيًا صدم الطفل، ليلقى مصرعه في الحال، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التصريح بدفن جثة الضحية، وباشرت التحقيق.

الاستماع لأقوال شهود عيان في مصرع طفل فى العياط

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل في العياط، توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن جرارًا زراعيًا صدم الطفل، ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.