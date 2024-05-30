الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستماع لأقوال شهود عيان فى مصرع طفل بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع طفل في العياط، وتبين أن جرارًا زراعيًا صدم الطفل، ليلقى مصرعه في الحال، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التصريح بدفن جثة الضحية، وباشرت التحقيق.

الاستماع لأقوال شهود عيان في مصرع طفل فى العياط

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل في العياط، توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن جرارًا زراعيًا صدم الطفل، ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

محكمة الجنايات حكم التحريات وزارة الداخلية النيابة العامة مصرع طفل فى العياط شهود عيان

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