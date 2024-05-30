"أهمية المياه".. معسكر كشفى وندوة توعوية فى متحف الطفل

أهمية المياه محور معسكر كشفي وندوة توعوية ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، فرع القليوبية، غدًا الجمعة.

تفاصيل معسكر أهمية المياه

تنطلق في الثالثة عصر غدٍ الجمعة وعلى مدار خمس ساعات، فعاليات معسكر وندوة توعوية حول أهمية المياه، ينظمها متحف الطفل بمقر المتحف فى مصر الجديدة.

تأتي الفعالية - بحسب - دكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، استمرارًا لدور مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الرائد فى تقديم برامج مميزة للأطفال تساعدهم على تفجير طاقاتهم الإبداعية والفنية والرياضية وقضاء فترة الإجازة الصيفية بطريقة مفيدة ومثمرة.

يبدأ معسكر أهمية المياه بتعريف الهوية الكشفية، ويشمل العديد من الأنشطة الكشفية المتعارف عليها مثل عمل قاعدة للتخييم وقاعدة لأعمال الريادة والتعرف على قواعد وبروتوكول دخول الاجتماعات، كذلك مجموعة من الألعاب الكشفية مثل تسلق الأشجار والبحث عن الكنز ومتاهة بيت جحا، أيضًا الدخول فى خيمة المسعف لتعلم قواعد الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وأعراض الحمى.

ويختتم معسكر أهمية المياه فعالياته بفقره ترفيهية للمجموعات المشاركة فى المعسكر وفقرة حرب الألوان.

يذكر أن النشاط الكشفي هو عمل تطوعي يهدف إلى تنمية النواحي الإنسانية والروح الوطنية لدى الأطفال والشباب، إلى جانب تعليمهم القيم الدينية ودفعهم على الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع، حيث يؤكد علماء النفس أن تنشئة الطفل على قواعد العمل الكشفي الملتزم يقلل من تعرضه لأي إنحرافات سلوكية أو مشكلات نفسية ويدفعه إلى الاهتمام بكل ما فيه خدمة للمجتمع في الجوانب البيئية والصحية والإجتماعية.

وفى سياق متصل، ينظم متحف الطفل أيضًا، بعد غدٍ السبت 1 يونيو الساعة 11 صباحًا يومًا ترفيهيًا تحت عنوان "أهمية المياه" بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى للتوعية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها وعدم إهدارها وأيضًا للتعرف على أسباب وعوامل تلوث مياه نهر النيل.

كما يشمل اليوم أنشطة وورش عمل فنية ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال منها مسرح العرائس وورش الرسم والتلوين والمسابقات، كما يشارك الحضور من الآباء والأمهات فى ورشة تفاعلية للتعرف على كيفية القيام بأعمال السباكة المنزلية البسيطة وأهمية المياه في حياتنا والمحافظة على كل نقطة منها.

وكانت مكتبة مصر الجديدة نظمت الأسبوع الماضي ورشة عمل لدق ناقوس الخطر حول أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، بالإضافة للفت أنظار الجميع لأهمية التكاتف من أجل الحفاظ على المياه التي تمثل أساس الحياة.